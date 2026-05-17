गोमांस के शक में 3 मुस्लिम युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, राजद बोली- दंगा भड़काना भाजपा के DNA का हिस्सा

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर गोमांस लेकर जाने के आरोप में तीन मुस्लिम युवकों की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें गौ रक्षक दल के लोग तीनों युवकों को लाठी-डंडों से पीटते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कांड दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।