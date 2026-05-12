Snake Terror in Bihar: उमस और बारिश के बीच इस शहर में सांपों का कहर, एक दिन में 7 लोगों को डसा

बिहार में बारिश की रफ्तार थमने के साथ ही राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है। सोमवार को पटना समेत कई शहरों में पारा चढ़ने से गर्मी और उमस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान भभुआ में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, पटना के अधिकतम तापमान में करीब डेढ़ डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 35.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि, मौसम विभाग ने मंगलवार को पटना समेत पूरे बिहार में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट और दक्षिण बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।