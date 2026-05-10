Bihar Politics: काल भैरव की शरण में बिहार के शिक्षा मंत्री, पुजारी ने दिया ऐसा आशीर्वाद कि वायरल हो गया वीडियो

Bihar Politics: बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो वाराणसी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर का बताया जा रहा है, जहां वे पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। यह वीडियो पूजा के दौरान पुजारी द्वारा दिए गए आशीर्वाद का है।