बिहार में अब बिना जांच नहीं होगी जमीन रजिस्ट्री, लागू होगा वेटिंग पीरियड; बदल जाएंगे नियम

बिहार में जमीन से जुड़े विवादों का मुख्य कारण खरीदार को जमीन के इतिहास और उस पर चल रहे किसी भी विवाद के बारे में जानकारी न होना रहा है। खरीदार अक्सर अनजाने में ऐसी विवादित जमीन या प्लॉट खरीद लेते थे, जिन पर पहले से ही कर्ज चढ़ा होता था। यह नई व्यवस्था खरीदारों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। अब असली रजिस्ट्रेशन से पहले सरकारी तंत्र साफ तौर पर यह जांच करेगा कि जमीन का मालिकाना हक किसका है। इस पहल से न केवल आम नागरिक की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी, बल्कि राज्य में जमीन विवादों के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं में भी कमी आएगी।