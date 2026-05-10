क्या CM में कार्रवाई करने की हिम्मत है? भाजपा MLA का वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल

दूसरी ओर भाजपा विधायक रंजन कुमार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने मिठनपुरा पुलिस स्टेशन में मुकुंद कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। विधायक का दावा है कि वह युवक लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा था, जिसका मकसद उन्हें बदनाम करना था। जब वह युवक को समझाने-बुझाने के लिए उसके घर गए, तो युवक ने उनके साथ बदसलूकी की। पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में विधायक ने बताया कि मुकुंद कुमार पहले भी AK-47 रखने के एक मामले में जेल जा चुका है और अब उसने उन्हें भी AK-47 से भून देने की धमकी दी है।