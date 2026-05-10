Bihar Politics: बिहार बीजेपी में नई टीम की तैयारी तेज, पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरों को मिलेगा मौका

सम्राट चौधरी के बाद से बिहार बीजेपी प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हो सका है। संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बने पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है। अब उनकी पहल पर प्रदेश कमेटी के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कोशिश तेज कर दी गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर रविवार को दिल्ली में बैठक होनी है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ही इसपर अन्तिम मुहर लग सकती है। नई कमेटी में करीब तीन दर्जन नेताओं को जगह दिए जाने की तैयारी है। नई कमेटी में सामाजिक समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले वर्गों के साथ-साथ अन्य जाति, धर्म और वर्ग के नेताओं को भी कमेटी में स्थान दिया गया है, ताकि समाज के बीच सकारात्मक संदेश जा सके।