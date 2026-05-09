सम्राट मंत्रिमंडल: 220 करोड़ की संपत्ति में टॉप 5 मंत्रियों का दबदबा, पांच सबसे गरीब मंत्रियों के पास मात्र 1.64% हिस्सा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सोर्स: ANI)
सम्राट मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे समेत 7 नेता पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि नीतीश सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में सबसे अधिक संपत्ति रमा निषाद के पास है, जिनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ रुपये है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी से मंत्री बने संजय पासवान सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति 23.85 लाख रुपये है। मंत्रिमंडल के 32 मंत्रियों की संपत्ति करोड़ों में है, जबकि केवल 3 मंत्रियों की संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम है।
सम्राट मंत्रिमंडल में पांच महिला मंत्री शामिल हैं। महिला मंत्रियों की औसत संपत्ति 16.08 करोड़ रुपये है, जबकि पुरुष मंत्रियों की औसत संपत्ति 4.68 करोड़ रुपये है। इस प्रकार महिला मंत्रियों की औसत संपत्ति पुरुष मंत्रियों की तुलना में तीन गुना से अधिक है।
बिहार मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की कुल संपत्ति 220.89 करोड़ रुपये है, जिसमें से 46% हिस्सा केवल 5 सबसे अमीर मंत्रियों के पास है। इन टॉप 5 मंत्रियों की कुल संपत्ति 102 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, 5 सबसे गरीब मंत्रियों के पास कुल 3.63 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो मंत्रिमंडल की कुल संपत्ति का मात्र 1.64% हिस्सा है।
|मंत्रियों के नाम
|संपत्ति
|रमा निषाद -
|31.86 करोड़
|डॉ. श्वेता गुप्ता
|29.24 करोड़
|डॉ. अशोक चौधरी
|22.39 करोड़
|शीला कुमारी
|9.50 करोड़
|डॉ. दिलीप जायसवाल
|9.33 करोड़
|शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल
|9.25 करोड़
|विजय कुमार सिन्हा
|8.81 करोड़
|श्रेयसी सिंह
|7.62 करोड़
|दामोदर राउत
|6.70 करोड़
|कुमार शैलेंद्र
|6.68 करोड़
|संतोष कुमार सुमन
|6.10 करोड़
|नीतीश मिश्रा
|5.98 करोड़
|संजय कुमार सिंह
|5.53 करोड़
|दीपक प्रकाश
|4.96 करोड़
|श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
|4.70 करोड़
|मदन सहनी
|3.85 करोड़
|सुनील कुमार
|3.73 करोड़
|निशांत कुमार
|3.61 करोड़
|रत्नेश सदा
|3.57 करोड़
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|3.46 करोड़
|डॉ. रामचंद्र प्रसाद
|3.26 करोड़
|विजय कुमार चौधरी
|3.13 करोड़
|केदार प्रसाद गुप्ता
|3.04 करोड़
|अरुण शंकर प्रसाद
|2.85 करोड़
|श्रवण कुमार
|2.72 करोड़
|मिथिलेश तिवारी
|2.67 करोड़
|लेसी सिंह
|2.21 करोड़
|रामकृपाल यादव
|2.04 करोड़
|डॉ. प्रमोद कुमार
|1.76 करोड़
|लखेंद्र कुमार रोशन
|1.64 करोड़
|जमां खान
|1.43 करोड़
|नंदकिशोर राम
|32.80 लाख
|संजय सिंह टाइगर
|32.61 लाख
|संजय कुमार
|23.85 लाख
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