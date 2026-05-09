सम्राट मंत्रिमंडल: 220 करोड़ की संपत्ति में टॉप 5 मंत्रियों का दबदबा, पांच सबसे गरीब मंत्रियों के पास मात्र 1.64% हिस्सा

सम्राट मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे समेत 7 नेता पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि नीतीश सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में सबसे अधिक संपत्ति रमा निषाद के पास है, जिनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ रुपये है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी से मंत्री बने संजय पासवान सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति 23.85 लाख रुपये है। मंत्रिमंडल के 32 मंत्रियों की संपत्ति करोड़ों में है, जबकि केवल 3 मंत्रियों की संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम है।