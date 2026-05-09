TRE-4 की मांग को लेकर लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी, बोले- युवाओं को नौकरी नहीं, लाठियाँ मिल रही

सोशल मीडिया X पर राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में लिखा, “कल पटना में रोजगार के अधिकार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर बिहार पुलिस ने एक बार फिर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। बेरोज़गार युवाओं के प्रति BJP की प्रतिक्रिया सिर्फ लाठियाँ है। आज देश में बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका सबसे अधिक असर बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है।” गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोज़गार युवाओं के साथ खड़ी है।