बिहार: मोतिहारी में भीषण अग्निकांड, दो बच्चों समेत तीन की जिंदा जलकर मौत

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड स्थित कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़हरवा फतेह मोहम्मद गांव में शुक्रवार की आधी रात को दो मंजिला होलसेल जनरल स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई और मकान धू-धू कर जलने लगा।