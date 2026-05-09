Samrat Cabinet: दिल्ली से हार्वर्ड तक पढ़े नीतीश मिश्रा, सम्राट कैबिनेट में फिर संभाली बड़ी जिम्मेदारी

नीतीश मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा राजधानी पटना के प्रतिष्ठित सेंट माइकल हाई स्कूल में हुई, जहां वे स्कूल कैप्टन भी रह चुके हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे दिल्ली चले गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज से वर्ष 1994 में इतिहास (B.A. Hons) में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें कॉलेज के दिनों में ‘अकादमिक एक्सीलेंस’ अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। सम्राट कैबिनेट में शायद ही कोई दूसरा ऐसा मंत्री हो जिसके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर की इतनी शिक्षा हो।