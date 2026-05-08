कैबिनेट विस्तार के बाद 7 सर्कुलर रोड पर सियासी मंथन: सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की अहम बैठक, निशांत ने लिया बड़ा संकल्प

बिहार कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। नीतीश कुमार के सरकारी आवास 7, सर्कुलर रोड पर दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।