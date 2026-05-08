दोस्तों ने फोन कर हर्ष को मिलने बुलाया, फिर सीने में गोली मारकर कर दी हत्या

मामले की गंभीरता को देखते हुए, ग्रामीण SP कुंदन कुमार और फतुहा SDPO-1 अवधेश कुमार ने जांच की कमान संभाल ली है। घटनास्थल से वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम को बुलाया गया है। पुलिस फिलहाल आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधी किस दिशा में भागे थे। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना किसी निजी झगड़े या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। हालांकि हत्या के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।