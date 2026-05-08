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दोस्तों ने फोन कर हर्ष को मिलने बुलाया, फिर सीने में गोली मारकर कर दी हत्या

Bihar Crime News: पटना के दीदारगंज में एक 19 वर्षीय छात्र हर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हर्ष के परिजनों ने हत्या का आरोप पास के गांव में रहने वाले उसके दोस्तों पर लगाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 

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पटना

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Anand Shekhar

May 08, 2026

bihar crime news

19 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या

Bihar Crime News:बिहार की राजधानी पटना से सटे दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में एक कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय हर्ष उर्फ ​​यश कुमार के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारों ने पहले हर्ष को घर से बाहर बुलाया, एक खेत में ले गए और फिर उसकी छाती में गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल छा गया है।

साजिश के तहत घर से बाहर बुलाया गया

परिजनों के अनुसार, हर्ष रात का खाना खाने के बाद घर पर ही था। इसी दौरान, हर्ष को पड़ोसी गांव महमदपुर के कुछ परिचित लोगों ने मोबाइल फोन पर कॉल किया। युवकों ने उससे मिलने के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया। हर्ष घर से यह कह कर निकला कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है।

खेत में ले जाकर छाती में मारी गोली

परिजनों का कहना है कि आरोपी हर्ष को गांव के पास स्थित एक सुनसान खेत में ले कर गए। बताया जा रहा है कि वहां किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और कुछ ही पलों बाद हमलावरों ने पिस्तौल निकाली और बहुत करीब से हर्ष की छाती में गोली मार दी। जब गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो चुके थे।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम

घबराहट और जल्दबाजी में, परिजनों ने खून से लथपथ हर्ष को उठाया और इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) ले गए। हालांकि, छाती में सीधे गोली लगने के कारण उसका काफी खून बह चुका था और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे तत्काल मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

इस अपराध के बाद, पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि हत्या की सूचना दिए जाने के बावजूद, पुलिस लगभग दो घंटे की देरी से अस्पताल पहुंची। उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को फोन किया, तो उन्हें तुरंत स्टेशन आकर एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया। परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो शायद अपराधियों को पकड़ा जा सकता था।

जांच में जुटी FSL टीम और पुलिस बल

मामले की गंभीरता को देखते हुए, ग्रामीण SP कुंदन कुमार और फतुहा SDPO-1 अवधेश कुमार ने जांच की कमान संभाल ली है। घटनास्थल से वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम को बुलाया गया है। पुलिस फिलहाल आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधी किस दिशा में भागे थे। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना किसी निजी झगड़े या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। हालांकि हत्या के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

हर्ष की हत्या के बाद, कोठिया और आस-पास के गांवों में साफ तौर पर तनाव देखा जा रहा है। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

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Published on:

08 May 2026 11:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / दोस्तों ने फोन कर हर्ष को मिलने बुलाया, फिर सीने में गोली मारकर कर दी हत्या

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