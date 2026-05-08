NH-531 पर ट्रक की भीषण टक्कर: पिकअप के उड़े परखच्चे, 3 की मौत पर 4 साल की बच्ची को खरोंच तक नहीं

Bihar Road Accident: बिहार के सारण जिले में शुक्रवार की सुबह-सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हुआ। छपरा-सीवान मुख्य सड़क (NH-531) पर दाउदपुर थाना क्षेत्र में बनवार फ्लाईओवर के पास, एक तेज रफ्तार ट्रक और एक पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुखद घटना के बीच एक चमत्कार भी देखने को मिला, इस भयंकर टक्कर के बाद भी पिकअप में सवार एक 4 साल की मासूम बच्ची खरोंच तक नहीं आई।