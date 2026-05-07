Bihar Cabinet 2026: सम्राट चौधरी ने रखे अपने पास ताकतवर विभाग, स्वास्थ्य-शिक्षा व फाइनेंस पर किसका कब्जा, LIST

राम कृपाल यादव को सहकारिता, नितीश मिश्रा को शहरी विकास, आवास और आईटी, दामोदर रावत को परिवहन, अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, डॉ दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि, अरुण शंकर प्रसाद को श्रम-युवा एवं कौशल विकास, डॉ संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन, रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन, कुमार शैलेंद्र को सड़क निर्माण, केदार प्रसाद गुप्ता को पर्यटन, लक्षेंद्र कुमार रौशन को एससी-एसटी वेलफेयर और जमां खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है।