चंद्रनाथ रथ मर्डर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा- 3 गोलियों ने ली जान, मौके पर ही हुई थी मौत

Chandranath Rath Post Mortem Report: भारतीय जनता पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। बारासात सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए शव परीक्षण से पता चला है कि रथ को तीन गोलियां लगी थीं-दो सीने में और एक पेट में। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनके कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी तत्काल मौत हो गई।