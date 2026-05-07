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चंद्रनाथ रथ मर्डर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा- 3 गोलियों ने ली जान, मौके पर ही हुई थी मौत

Chandranath Rath Death Cause: शुभेंदु अधिकारी के पीए (PA) चंद्रनाथ रथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि हमले के दौरान चंद्रनाथ की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

May 07, 2026

Chandranath Rath

Chandranath Rath

Chandranath Rath Post Mortem Report: भारतीय जनता पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। बारासात सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए शव परीक्षण से पता चला है कि रथ को तीन गोलियां लगी थीं-दो सीने में और एक पेट में। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनके कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी तत्काल मौत हो गई।

रथ की मौके पर ही हो गई थी मौत

एक विभागाध्यक्ष और दो सहायक प्रोफेसरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। चिकित्सा बोर्ड के मुताबिक, गोली के घाव इतने गंभीर थे कि जीवित रहना असंभव था। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि रथ को मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

विदेशी हथियार का किया गया था इस्तेमाल

सूत्रों के अनुसार, हत्या अर्ध-स्वचालित हथियार से हुई। प्रारंभिक जांच में यह एक देसी (तात्कालिक) स्वचालित पिस्तौल होने का संकेत मिला है, जिसमें अपेक्षाकृत कम क्षमता की गोलियां इस्तेमाल की गईं। हालांकि, हथियार की सटीक क्षमता का निर्धारण विस्तृत बैलिस्टिक परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। इस हत्याकांड में ऑस्ट्रिया में निर्मित हथियार के संभावित इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस पहलू की गहन जांच कर रही है।

ड्राइवर की हालत गंभीर

इसी हमले में घायल हुए सुवेंदु अधिकारी के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का कोलकाता के ईएम बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में सफल ऑपरेशन किया गया है। गोली निकाल दी गई है, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वे लगातार चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

पुलिस ने हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए दोपहिया वाहन की पहचान कर ली है। यह मोटरसाइकिल 4 मई 2012 को पंजीकृत हुई थी और इसका बीमा 25 अगस्त 2026 तक वैध है। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस वाहन से अपराधियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण पहलू मिल सकते हैं।

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Updated on:

07 May 2026 09:20 pm

Published on:

07 May 2026 09:19 pm

Hindi News / National News / चंद्रनाथ रथ मर्डर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा- 3 गोलियों ने ली जान, मौके पर ही हुई थी मौत

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