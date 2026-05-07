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प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में प्री-मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश होगी।

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भारत

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Tanay Mishra

May 07, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बारिश के लिए 2025 का मानसून (Monsoon) सीज़न काफी अच्छा रहा और इस दौरान शानदार बारिश देखने को मिली। पिछले साल हुई जोरदार बारिश को ध्यान में रखते हुए मौसम एक्सपर्ट्स ने 2026 में भी जमकर बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन अब अल-नीनो से जुड़ी रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इस साल बारिश पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

प्री-मानसून ने उत्तरपश्चिम भारत में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 मई को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की-मध्यम बारिश, 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ पश्चिम भारत

पश्चिम भारत में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8, 9 और 10 मई को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत में भी मौसम बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 मई को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में भी प्री-मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8, 9 और 10 मई को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, माहे, यनम, कराईकल और रायलसीमा में तेज़ बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने, आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। हवा की रफ्तार 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत में भी मौसम बदल गया है और इसका असर भी दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8, 9 और 10 मई को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने की भी संभावना है।

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Updated on:

07 May 2026 01:12 pm

Published on:

07 May 2026 01:10 pm

Hindi News / National News / प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

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