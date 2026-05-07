प्री-मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के देश में दस्तक देने के बाद से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बारिश के लिए 2025 का मानसून (Monsoon) सीज़न काफी अच्छा रहा और इस दौरान शानदार बारिश देखने को मिली। पिछले साल हुई जोरदार बारिश को ध्यान में रखते हुए मौसम एक्सपर्ट्स ने 2026 में भी जमकर बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन अब अल-नीनो से जुड़ी रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इस साल बारिश पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 8, 9 और 10 मई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।