TVK चीफ विजय को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल ने वापस भेजा, 118 विधायकों के साइन लाने को कहा गया

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा,इस बात को लेकर कयास के बादल अब तक साफ नहीं हुए हैं। TVK चीफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के सबस ज्यादा चांस हैं, लेकिन वो अब तक बहुत साबित करने में असफल रहे हैं। राज्यपाल ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी उन्हें सबसे पहले नंबर जुटाने की सलाह दी है। चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अभी आसान नजर नहीं आ रहा। लगातार दूसरे दिन भी टीवीके को राजभवन से खाली हाथ लौटना पड़ा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने का दावा तभी स्वीकार होगा, जब विजय 118 विधायकों के समर्थन के साइन दिखाएंगे।