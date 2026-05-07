रेलवे में फर्जीवाड़ा का खुलासा: ‘विदेशी’ बन कर ट्रेन में सफर कर रहे थे हिंदुस्तानी, टीटीई ने पकड़ा तो उड़े होश!

अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीयों को विदेशी कोटे के टिकट कैसे मिल गए? इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने आईआरसीटीसी से संपर्क किया है। रेलवे यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इस फर्जीवाड़े के पीछे अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों का कोई बड़ा गिरोह तो काम नहीं कर रहा है। रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि गलत कोटे के तहत टिकट बुक करना रेलवे अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। यात्रियों को यात्रा के दौरान उस कोटे से जुड़े सभी असली और वैध पहचान पत्र साथ रखने ही होंगे। रेलवे ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें ऐसे किसी फर्जीवाड़े की भनक लगे, तो वे तुरंत 'रेल मदद' ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।