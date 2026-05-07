Bengal Result Analysis: वोट बंटने से हुआ नुकसान, 82 सीटों पर नंबर-3 को जीत के अंतर से मिले ज्यादा वोट

भले ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनाव में हार गई, लेकिन उसके 82 वर्षीय उम्मीदवार शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने बालीगंज सीट जीतकर इतिहास रच दिया। वे लगातार 10वीं बार विधायक बने हैं। वह बंगाल के ऐसे एकमात्र विधायक बन गए हैं, जिन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीता है। शोभनदेब टीएमसी की स्थापना के समय से ही पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं। उस समय वे राज्य विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अकेले विधायक थे और पार्टी बनने के तुरंत बाद उन्होंने 1998 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी।