रमेश ने आगे जकार्ता में भारत के डिफेंस अटैची के एक बयान का जिक्र किया। जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान एयरक्राफ्ट के नुकसान को माना और इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा लगाई गई रुकावटों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि 10 जून 2025 को, जकार्ता में एक सेमिनार में, इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची ने माना कि भारत ने 7 मई 2025 को अपने पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा लगाई गई रुकावटों के कारण एयरक्राफ्ट खो दिया था। उन्होंने उस समय के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह की टिप्पणियों की ओर भी इशारा किया, जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इनपुट और सैटेलाइट-बेस्ड मदद सहित कथित ऑपरेशनल सपोर्ट के बारे में कहा गया था।