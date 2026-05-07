ऑपरेशन सिंदूर: जिन स्कूलों पर पाकिस्तान ने बरसाए थे गोले, एक साल बाद बच्चों के पहाड़ों की गूंज दे रही करारा जवाब

क्राइस्ट स्कूल के शिक्षक गौरव कहते हैं, 'मौत के साए से निकलकर कक्षा में लौटे बच्चों की आंखें नई उम्मीद बयान कर रही हैं। जिन दीवारों पर कुछ समय पहले मोर्टार के निशान थे, आज उनके नीचे भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है। कक्षा की खिलखिलाहट ने दुश्मन के तोपों के शोर को हमेशा के लिए दबा दिया है।' ये बच्चे आज इसलिए, महफूज है क्योंकि ठीक एक साल पहले जवानों इस शांति कीमत दुश्मन से भारी व्याज के साथ वसूली थी। 7 मई की वो रात, जब भारतीय सेना ने बरूद की बह भाषा बोली थी, उसकी गूंज आज भी सीमा पार के आतंकी आकाओं को सोने नहीं देती।