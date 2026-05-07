Bengal New Govt: जिस बिल्डिंग से ममता बनर्जी को कभी घसीट कर किया गया था बाहर, वहीं से अब सरकार चलाएगी बीजेपी?

Bengal New Govt: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने 207 सीटों पर कब्जा किया है। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार बनाने की भी तैयारी तेज हो गई है। इसी के साथ अब कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। राजनीतिक गलियारों में इस ऐतिहासिक इमारत को दोबारा राज्य सचिवालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है।