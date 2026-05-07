पंजाब में पाकिस्तान का नापाक खेल: 10 दिन में 3 बम धमाकों से दहला राज्य, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर

Hybrid Terror: पंजाब में पिछले 10 दिनों में हुए तीन सिलसिलेवार धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब हाईब्रिड टैरर के जरिये राज्य की शांति भंग करने की नापाक कोशिश कर रही है। पंजाब एक बार फिर से दहशत के साये में है। राज्य में पिछले 10 दिनों के अंदर हुए तीन बड़े धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। गत 5 मई की रात को जालंधर स्थित बीएसएफ मुख्यालय और अमृतसर के खासा मिलिट्री कैम्प के पास कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो बड़े आईईडी विस्फोट हुए। इन घटनाओं से यह साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब स्थानीय गैंगस्टर्स और स्लीपर सेल के साथ मिल कर हाईब्रिड टैरर के जरिये पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश रच रही है।