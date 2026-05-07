ED Raid: CM भगवंत मान के OSD से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, 9वीं मंजिल से फेंके गए नोटों के बैग

ED की जांच में यह सामने आ रहा है कि कुछ ठिकानों पर नियमों के अनुसार GMADA की फीस का भुगतान नहीं किया गया था। आरोप यह भी है कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण का इस्तेमाल किया गया और नियमों को दरकिनार किया गया। इसके अलावा यह भी जांच के दायरे में है कि क्या इन गतिविधियों में मुख्यमंत्री के OSD से जुड़े लोगों की भूमिका रही है और क्या सरकारी स्तर पर प्रभाव का इस्तेमाल कर काम करवाया गया। मामले में पंजाब CMO और अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।