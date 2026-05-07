पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा, CAPF जवानों पर हमला; 400 गिरफ्तार

West Bengal violence: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद कई जिलों में हिंसा भड़क गई है। संदेशखाली के नजत इलाके में पुलिस और CAPF टीम पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अधिकारी के पैर में गोली लगी और चार जवान घायल हुए। यह टीम एक गांव में साम्प्रदायिक टकराव रोकने जा रही थी इसी बीच हमला हो गया। घायलों में एक महिला कांस्टेबल और CAPF के जवान भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में अब तक 200 से ज्यादा FIR दर्ज कर 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1100 से अधिक हिरासत में हैं।