7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा, CAPF जवानों पर हमला; 400 गिरफ्तार

West Bengal में चुनाव परिणामों के बाद कई जिलों में हिंसा भड़क उठी। सैंडेशखाली के नजत में पुलिस और CAPF पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अधिकारी घायल और चार जवान जख्मी हुए। 200 से ज्यादा FIR दर्ज हुई और 1100 से अधिक लोग को हिरासत में लिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ankit Sai

May 07, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा (IANS Photo)

West Bengal violence: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद कई जिलों में हिंसा भड़क गई है। संदेशखाली के नजत इलाके में पुलिस और CAPF टीम पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अधिकारी के पैर में गोली लगी और चार जवान घायल हुए। यह टीम एक गांव में साम्प्रदायिक टकराव रोकने जा रही थी इसी बीच हमला हो गया। घायलों में एक महिला कांस्टेबल और CAPF के जवान भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में अब तक 200 से ज्यादा FIR दर्ज कर 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1100 से अधिक हिरासत में हैं।

राज्य में बड़ी कार्रवाई, 400 से ज्यादा गिरफ्तारी

पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद से कई जगहों पर हिंसा, धमकी और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। डीजीपी सिद्ध नाथ ने कहा कि '4 मई को नतीजों की घोषणा के बाद से, हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें धमकियां, हमले और डराना-धमकाना शामिल है।

उन्होंने कहा कि हमने अब तक 200 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं और 433 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने इसके अलावा 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।' डीजीपी ने आगे कहा कि नानूर और न्यू टाउन में हुई दो हत्याओं के मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

कोलकाता में सख्ती, 80 गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति हिंसा या दहशत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान चर्चा में रहे बुलडोजर रैलियों को विजय जुलूस में अनुमति नहीं दी जाएगी।

जांच में बम बरामद, घरों में तोड़फोड़

मुरशिदाबाद के जियागंज इलाके में लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना सामने आई है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (CPI-M) ने सोशल मीडिया पर लिखा की प्रतिमा को 8 मई को दोबारा स्थापित किया जाएगा। वहीं बारासात के आईजी अमित पी जावलगी ने बताया कि गांव के घरों में तोड़फोड़ हुई है, एक व्यक्ति को गोली लगी और कुछ CAPF जवान घायल हुए है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इलाके में जांच के दौरान बम भी बरामद किए गए हैं।

BJP में आकर हिसा फैला रहे

राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए 500 कंपनियां की तैनात हैं, जबकि 200 कंपनियां EVM स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में लगी हैं। भाजपा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुद को पार्टी कार्यकर्ता घोषित नहीं कर सकता जब तक पार्टी उसे मान्यता न दे। वहीं भाजपा विधायक सौमित्र खान ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तृणमूल से भाजपा में आकर हिंसा फैला रहे हैं।

ये भी पढ़ें

BJP सांसद लाकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, कहा- हिंसा बर्दाश्त नहीं
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 May 2026 09:10 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा, CAPF जवानों पर हमला; 400 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आज Vijay नहीं लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ? DMK ने चुनाव परिणाम और SIR पर उठाये सवाल

vijay
राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री बनने से पहले थलापति विजय की बढ़ी मुश्किल, चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस!

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

जुड़वां बच्चों की मौत के बाद पुंछ जाने के फैसले पर रो रहे पिता

Poonch tragedy affected family
राष्ट्रीय

विजय की जीत के पीछे कौन? जॉन अरोकीयासामी ने लिखी तमिलनाडु की नई राजनीति

राष्ट्रीय

अमेरिका के साथ बड़े और 'व्यापक समझौते' के लिए तैयार हुआ ईरान

US Iran War Ceasefire
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.