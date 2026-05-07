मुख्यमंत्री बनने से पहले थलापति विजय की बढ़ी मुश्किल, चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस!

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीज़न बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब कोडुंगैयूर के याचिककर्ता एम. राजकुमार ने कहा कि रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को नंबर देने और लिस्ट करने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (इन्वेस्टिगेशन) और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सेंट्रल) को 2015 में विजय के ठिकानों पर की गई सर्च और सीज़ ऑपरेशन के दौरान इकट्ठा किए गए मैटीरियल की जांच करने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 132(4) के तहत दर्ज बयानों, सेक्शन 271AAB के तहत असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें एक्ट के सेक्शन 276C सहित क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने की अपील की गई है।



इसके अलावा याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 420, 467, 470, 471 और 120B के तहत इनकम छिपाने, बिना हिसाब के कैश मिलने और सर्च के दौरान सामने आए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को छिपाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिककर्ता ने कोर्ट से यह भी अपील की कि वह ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत केस दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दे।