विजय की जीत के पीछे कौन? जॉन अरोकीयासामी ने लिखी तमिलनाडु की नई राजनीति

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अरोकीयासामी ने ही विजय को बीजेपी और दक्षिणपंथी राजनीति से दूरी बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने द्रविड़ राजनीति के करीब रहने को कहा था। उनका मानना था कि तमिलनाडु का बड़ा वोट बैंक द्रविड़ विचारधारा से जुड़ा हुआ है और विजय को उसी भावना के साथ खुद को पेश करना होगा। TVK का चर्चित नारा-DMK राजनीतिक दुश्मन है, BJP वैचारिक दुश्मन – उन्हीं की रणनीति का हिस्सा माना जाता है।