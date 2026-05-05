तमिलनाडु में जीतने के बाद भी एक्टर विजय की सीट पर होगा दोबारा चुनाव, जानें इसकी वजह

दरअसल, अभी तक विजय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे कौनसी सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि प्रत्याशी को एक निश्चित समय अवधि के दौरान स्पष्ट करना होता है कि वह कौनसी सीट का प्रतिनिधित्व करेगा और किस सीट को छोड़ेगा। जैसे ही वह एक सीट को छोडेगा तो वह सीट खाली हो जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग को उस सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने होते हैं।