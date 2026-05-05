दिल्ली और बंगाल में BJP की जीत पर अरविंद केजरीवाल की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि जिस दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहले अपने चरम दौर में भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, वहां अब जीत कैसे मिली? उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 3-3 सीटें मिली थीं। उन्होंने आगे कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, फिर भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। लेकिन अब, जब उनके अनुसार मोदी की लोकप्रियता घट रही है, उस समय भी बीजेपी की जीत होना कई सवाल खड़े करता है।