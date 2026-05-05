Bengal Election Result 2026: 9 मई को होगा पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह

Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बंगाल में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम हो सकते हैं।