12 साल बाद पूरी हुई अमित शाह की प्रतिज्ञा, 2014 में कर दी थी ममता बनर्जी की हार की भविष्वाणी

Bengal Election Result 2026: 15 साल सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी को अब अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। भाजपा ने टीएमसी के 15 साल के शाशन को खत्म कर दिया है और पहली बार बंगाल में सत्ता में आने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ, उसने कई पुराने समीकरण बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के मजबूत किले को भेद दिया है। भाजपा 200 के पार पहुंच गई और टीएमसी 81 पर आकर रह गई। यह जीत भाजपा के लिए अचानक नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत और लंबा इंतजार छिपा है। एक समय ऐसा भी था जब बंगाल में BJP का कोई नाम लेना भी मुश्किल था। पार्टी की मौजूदगी बेहद सीमित थी। जिस कारण से चुनाव में भी भाजपा कुछ खास असर नहीं दिखा पा रही थी। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी के सरकार आने के बाद हालात में बदलाव हुए। इससे जुड़ा एक वाक्या भी सामने आ रहा है।