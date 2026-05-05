केरल में UDF की ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस के सामने CM पद का नया संकट

केरल विधानसभा चुनाव 2026 (Kerala Legislative Assembly Elections 2026) के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है और राज्य में 10 साल बाद सत्ता वापस करने जा रहा है। LDF की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन जीत की खुशी मनाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर तीखी खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि तीन-चार मजबूत दावेदार मैदान में हैं। पोस्टरबाजी, दिल्ली में गहमागहमी, विधायकों से संपर्क और अंदरूनी लॉबीिंग अब खुलकर सामने आ रही है।