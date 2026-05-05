Delhi Drain Accident: खुली नाली में गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

खुले ड्रेन में गिरने से हुई दो साल की बच्ची की मौत (सोर्स-AI)
Delhi Drain Accident: दिल्ली के नॉर्थ इलाके में एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे ने नागरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर में एक दो साल की बच्ची के साथ हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोग प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार सुबह 11 बजे के आसपास हुआ, जब बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए गई थी। परिवार के अनुसार उसके खेलने जाने के थोड़ी देर बाद उसकी मां ने उसे खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बाहर जाकर देखा तब भी वह नजर नहीं आई। इसके बाद घरवालों और पड़ोसियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बच्ची के चाचा ने बताया कि उन्होंने आसपास हर जगह खोजा और उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजी।
कुछ समय बाद लोगों को शक हुआ कि बच्ची पास की खुली नाली में गिर गई होगी। फिर लोगों ने बांस की मदद से नाली में तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद एक स्लैब हटाकर देखा गया, तो बच्ची पानी में मिली। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बच्ची के पिता, जो घर के नीचे डेयरी और जनरल स्टोर चलाते हैं, ने बताया कि उनके घर के बाहर करीब तीन फीट चौड़ी और चार फीट गहरी नाली है। यह आमतौर पर कंक्रीट स्लैब से ढकी रहती है, लेकिन हाल ही में सफाई के दौरान कुछ हिस्से खुले छोड़ दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर नाली ठीक से ढकी होती, तो मेरी बेटी आज जिंदा होती।
पुलिस का कहना है कि सफाई के बाद नाली को ढकना जरूरी होता है। अब यह जांच की जा रही है कि यह नाली दिल्ली नगर निगम, PWD या फ्लड कंट्रोल विभाग में से किसके जिम्मे आती है।
इस घटना के बाद इलाके में काफी गुस्सा है। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले सफाई हुई थी, लेकिन स्लैब वापस नहीं लगाए गए। उन्होंने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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