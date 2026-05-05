Delhi Drain Accident: खुली नाली में गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार सुबह 11 बजे के आसपास हुआ, जब बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए गई थी। परिवार के अनुसार उसके खेलने जाने के थोड़ी देर बाद उसकी मां ने उसे खाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बाहर जाकर देखा तब भी वह नजर नहीं आई। इसके बाद घरवालों और पड़ोसियों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बच्ची के चाचा ने बताया कि उन्होंने आसपास हर जगह खोजा और उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजी।