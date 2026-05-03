Delhi Building Fire 9 Dead: लोहे के जाल और बंद छत ने बनाया इमारत को ‘डेथ ट्रैप’, 9 लोगों की मौत की दर्दनाक वजहें आईं सामने

Vivek Vihar Fire News Delhi: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित बी-ब्लॉक की एक चार मंजिला इमारत में रविवार सुबह लगी भीषण आग ने 9 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। शुरुआती जांच के अनुसार, दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से वाले फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़की, जिसने तेजी से ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि इमारत में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई थी; इमारत के पिछले हिस्से में लगे मजबूत लोहे के जाल, छत के दरवाजे पर लगा ताला और बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता होने के कारण लोग अंदर ही फंस गए। कुछ फ्लैटों में लगे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और लिफ्ट के बंद हो जाने ने इस इमारत को एक 'डेथ ट्रैप' में बदल दिया।