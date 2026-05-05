दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदला: धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 5 मई 2026 को भीषण लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद 6 मई से तापमान में और भी तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मई के महीने में पारा 33°C से 45°C के बीच रहने की संभावना है, जिसमें 10 मई तक तापमान 39°C तक पहुंच सकता है। हालांकि 5 मई को बारिश के कारण हल्की राहत की उम्मीद है, लेकिन भारी उमस के चलते गर्मी का अहसास काफी अधिक बना रहेगा।