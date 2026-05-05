दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदला: धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले

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दोपहर बाद दिल्ली के कई हिस्सों सहित नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आसमान में काले बादल छा गए। इसके तुरंत बाद करीब 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ था, जिससे लोग बेहाल थे। आज हुई इस बारिश से पारे में गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि, अचानक हुई तेज बारिश और अंधड़ के कारण सड़कों पर दृश्यता (Visibility) कम हो गई, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जलजमाव के कारण कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।
मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। आने वाले एक-दो दिनों तक दिल्लीवासियों को इस राहत भरे मौसम का आनंद मिलने की उम्मीद है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 5 मई 2026 को भीषण लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद 6 मई से तापमान में और भी तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मई के महीने में पारा 33°C से 45°C के बीच रहने की संभावना है, जिसमें 10 मई तक तापमान 39°C तक पहुंच सकता है। हालांकि 5 मई को बारिश के कारण हल्की राहत की उम्मीद है, लेकिन भारी उमस के चलते गर्मी का अहसास काफी अधिक बना रहेगा।
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