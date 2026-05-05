5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदला: धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले

Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम करवट ले ली है। चिलचिलाती गर्मी के बीच धूल भरी आंधी और झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। कई इलाकों में ओलावृष्टि से गिरा तापमान, मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 05, 2026

Rain in Delhi Today

ANI PHOTO

Rain in Delhi Today: दिल्ली और एनसीआर (NCR) के इलाकों में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। चिलचिलाती गर्मी और उमस के बीच अचानक आए धूल भरे अंधड़ और तेज बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है।

तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि

दोपहर बाद दिल्ली के कई हिस्सों सहित नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में आसमान में काले बादल छा गए। इसके तुरंत बाद करीब 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगीं और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में ओले गिरने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है।

गर्मी से मिली राहत, यातायात प्रभावित

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ था, जिससे लोग बेहाल थे। आज हुई इस बारिश से पारे में गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि, अचानक हुई तेज बारिश और अंधड़ के कारण सड़कों पर दृश्यता (Visibility) कम हो गई, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जलजमाव के कारण कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। आने वाले एक-दो दिनों तक दिल्लीवासियों को इस राहत भरे मौसम का आनंद मिलने की उम्मीद है।

6 मई से तापमान में और भी तेजी से बढ़ोतरी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 5 मई 2026 को भीषण लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद 6 मई से तापमान में और भी तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मई के महीने में पारा 33°C से 45°C के बीच रहने की संभावना है, जिसमें 10 मई तक तापमान 39°C तक पहुंच सकता है। हालांकि 5 मई को बारिश के कारण हल्की राहत की उम्मीद है, लेकिन भारी उमस के चलते गर्मी का अहसास काफी अधिक बना रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

05 May 2026 04:34 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज बदला: धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

AAP छोड़कर 7 सांसद गए, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने 6 का ही लिया नाम, एक का क्यों नहीं किया जिक्र?

Arvind Kejriwal
नई दिल्ली

नियम तो नियम है! 0.004% अल्कोहल मिलने पर पायलट सस्पेंड, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नहीं दी राहत

Mumbai Flight
नई दिल्ली

केजरीवाल के बहिष्कार के बाद भी नहीं रुकेगी कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने अपनाया नया रास्ता

Excise Policy Case
राष्ट्रीय

‘ये 6 सीटें किसी के पिताजी की नहीं’, अरंविद केजरीवाल ने अगले साल बदला लेने की दी चेतावनी

Arvind Kejriwal warned of revenge next year
नई दिल्ली

अहम रणनीतिकार रहे सुनील बंसल

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.