AAP छोड़कर 7 सांसद गए, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने 6 का ही लिया नाम, एक का क्यों नहीं किया जिक्र?

Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अपने बयान में उन्होंने विशेष रूप से 6 सीटों पर 'डाका' डालने का जिक्र किया। दरअसल, सात सांसदों-राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और संजीव अरोड़ा के पाला बदलने के बावजूद केजरीवाल का 6 का आंकड़ा पंजाब की उन विशिष्ट सीटों से जुड़ा है जो 'आप' के पास थीं। चूंकि स्वाति मालीवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए केजरीवाल ने पंजाब की राजनीति और वहां होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए पंजाब की 6 सीटों पर हुए नुकसान को मुख्य मुद्दा बनाया। यही कारण है कि उन्होंने दिल्ली की सीट को इस 'पंजाब के हक' वाले विमर्श से अलग रखते हुए केवल 6 सांसदों की सीटों के चोरी होने का आरोप लगाया।