बंगाल विजय का राजस्थान कनेक्शन, प्रदेश के भाजपा नेताओं ने निभाई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की भाजपा की जीत में राजस्थान का अहम योगदान रहा है। प्रदेश के नेताओं के हाथ में जहां बंगाल की रणनीति रही वहीं राजस्थान से गए पार्टी पदाधिकारियों ने चुनाव में अहम भूमिका निभाई। सुनील बंसलः भारतीय जनता पार्टी के जीत के अहम रणनीतिकार पार्टी के महामंत्री सुनील बंसल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी बंसल दुर्गापूजा के बाद से बंगाल में डेरा डाले रहे। बंसल इससे पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी की जीत के सूत्रधार रहे। बंसल राजस्थान के कोटपूतली से ताल्लुक रखते हैं और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ताओँ तक को चिन्हित किया।