‘जिन्न’ भगाने के नाम पर नाबालिग से गंदा काम, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मौलवी की जमानत याचिका की खारिज

मामला प्रेम नगर थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता लंबे समय से बीमार थी। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर परिवार को शक हुआ कि उस पर किसी 'जिन्न' का साया है। स्थानीय लोगों की सलाह पर परिवार ने आरोपी मौलवी से संपर्क किया, जिसने झाड़-फूंक के जरिए बीमारी ठीक करने का दावा किया था। आरोप है कि इलाज के बहाने आरोपी घर आने लगा और एक दिन कथित 'बुरी आत्मा' को निकालने के लिए एकांत की मांग करते हुए परिजनों को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने नाबालिग को डराया कि जिन्न निकालने के लिए अश्लील हरकतें जरूरी हैं और उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद आरोपी ने लड़की को जुबान खोलने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।