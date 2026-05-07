दिल्ली: मामूली विवाद में 13 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, भाटी माइंस के जंगल में मिला शव; दो नाबालिग पकड़े गए

इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़ित परिवार और संजय कॉलोनी के निवासियों में भारी आक्रोश है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए सड़क जाम कर दी। मृतक के चाचा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने रात 8 बजे ही शिकायत कर दी थी, लेकिन हमें सुबह 8 बजे उसकी मौत की खबर मिली। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी है।