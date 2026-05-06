‘जज की बहन को सब पता था’, अमन के सुसाइड से पहले घर में हुआ था झगड़ा, पिता ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

आपको बता दें कि अमन शर्मा की मौत के मामले में उनके पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार शर्मा ने सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने इस घटना को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए इसे सीधे तौर पर हत्या करार दिया है और जज की पत्नी स्वाति को इसका जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के पिता प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि वारदात वाली रात वह घर पर ही मौजूद थे। उस वक्त घर में अमन, उनकी पत्नी स्वाति, पत्नी की बहन और चाचा भी थे। प्रेम कुमार शर्मा के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच बेडरूम में काफी तेज आवाज में झगड़ा हो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान ही अमन अपनी पत्नी की चुन्नी लेकर बेडरूम से जुड़े बाथरूम में गए और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया।