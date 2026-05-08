नई पिच पर सियासी खेल: भाजपा के हिंदुत्व 2.0 के सामने विपक्ष तलाश रहा नैरेटिव

दरअसल, भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर जीत हासिल की है। इससे बढ़कर भाजपा को कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों समेत अन्य को घेरने के लिए मुस्लिम विधायकों की संख्या से नया सियासी हथियार मिला है। जहां असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम है, वहीं बंगाल में कांग्रेस के दोनों विधायक, वाम दलों के दोनों विधायक मुस्लिम है। इसके अलावा टीएमसी से अच्छी संख्या में मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं। भाजपा अब विपक्ष को सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बताकर घेर रही है। विपक्ष के सामने इस तरह के नैरेटिव को तोड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है।