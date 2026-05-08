आत्महत्या के मामलों में दिल्ली देश में सबसे आगे, शादीशुदा पुरुष सबसे अधिक शिकार, NCRB डेटा का खुलासा

हालांकि आत्महत्या के कुल मामलों में दिल्ली सबसे टॉप पर है, लेकिन प्रति लाख आबादी पर आत्महत्या दर के मामले में बेंगलुरु आगे निकल गया है। आंकड़ों की माने तो, बेंगलुरु में प्रति लाख व्यक्ति पर 16.7 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली में यह दर 13.2 और मुंबई में 11 रही। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022 में यहां 3,417 और 2023 में 3,131 मौतें दर्ज की गई थीं।