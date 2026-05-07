मतगणना के दिन चुनाव आयोग के आइटी प्लेटफॉर्म पर 68 लाख साइबर हमले, सभी किए नाकाम

दरअसल, जनवरी में चुनाव आयोग के लॉन्च हुए इस ऐप ने रियल-टाइम मॉनिटरिंग, तेज रिपोर्टिंग और बेहतर समन्वय के जरिए चुनाव प्रबंधन को नई मजबूती दी है। अब तक इसे 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। मतदान के दिनों पर 98.3 करोड़ से अधिक हिट दर्ज किए गए। वहीं 4 मई को मतगणना के दिन प्लेटफॉर्म पर प्रति मिनट औसतन 3 करोड़ हिट आए, इसके बावजूद सिस्टम बिना किसी बाधा के चलता रहा।