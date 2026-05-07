नोरा फतेही ने ‘सरके चुनर विवाद’ में राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी माफी, कहा- अब से ऐसे गानों में नहीं करूंगी काम

Sarke Chunar Song Controversy: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में गुरुवार को अभिनेत्री नोरा फतेही विवादित गाने ‘सरके चुनर’ मामले की सुनवाई में पहुंचीं। आयोग ने गाने के बोलों को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ मानते हुए खुद इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान नोरा फतेही ने माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आगे से वह ऐसे किसी भी आइटम सॉन्ग में काम नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं को लेकर गलत संदेश जाए।