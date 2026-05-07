Noida Lover Death: तीसरी मंजिल से प्रेमी जोड़े ने लगाई छलांग, युवक की मौत, पूर्व प्रेमिका और उसका पति गिरफ्तार

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र का है। पुलिस और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां पर मंगलवार की रात मृतक युवक अपनी वर्तमान गर्लफ्रेंड के साथ अपनी पूर्व प्रेमिका चंचल राणा के घर गया था। मकसद था चंचल के पति हितेश राणा से पुराने विवाद को लेकर माफी मांगना। दरअसल, चंचल की शादी के बाद भी युवक उसके संपर्क में था, जिससे चंचल के वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो गया था। इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए वे देर रात उनके घर पहुंचे थे।