युवक से मिलने आई थी युवती, दोनों में हुआ विवाद, छत से लगा दी छलांग, लड़के की मौत, युवती अस्पताल में भर्ती

मृतक युवक की पहचान पुनीत पुत्र कृष्णपाल सिंह (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासी ग्राम उल्देपुर, जिला मेरठ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों नोएडा में किराए पर रह रहे थे। युवती की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। घटना के समय दोनों छत पर मौजूद थे, जहां से उन्होंने छलांग लगा दी।