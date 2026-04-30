बाइक चुराकर यमुना नदी की झाड़ियों में छिपाते, फिर मौका देखकर कर देते सप्लाई, 2 गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से वाहन चोरी करते थे। वे पहले ऐसे स्थानों की रेकी करते थे, जहां वाहन बिना लॉक के खड़े होते थे। इसके बाद एक आरोपी चोरी किए जाने वाले वाहन पर बैठ जाता था, जबकि दूसरा अपनी स्कूटी से पैर के सहारे धक्का देकर वाहन को बिना स्टार्ट किए वहां से ले जाता था। इस तरीके से किसी को संदेह नहीं होता था। चोरी किए गए वाहनों को तुरंत बेचने के बजाय यमुना डूब क्षेत्र की झाड़ियों में छिपाकर रखा जाता था और बाद में अवसर मिलने पर उन्हें बेच दिया जाता था।