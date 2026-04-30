नोएडा में हाई वोल्टेज ड्रामा: मां की डांट से खफा युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी, सांसें हलक में अटकीं!

Noida High Voltage Drama: गुरुवार की सुबह नोएडा का सेक्टर-63 जे-ब्लॉक किसी फिल्मी सीन में तब्दील हो गया। मूल रूप से महाराजगंज की रहने वाली एक युवती, जो फिलहाल चोटपुर गांव में रह रही थी, अचानक एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जैसे ही लोगों की नजर टावर की ऊंचाई पर पड़ी, इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन युवती टस से मस होने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती नीचे नहीं उतरी। नीचे खड़ी भीड़ और पुलिस प्रशासन की सांसें तब तक अटकी रहीं, जब तक कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से उसे उतारने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ।