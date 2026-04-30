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नोएडा में हाई वोल्टेज ड्रामा: मां की डांट से खफा युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी, सांसें हलक में अटकीं!

Noida High Voltage Drama: नोएडा के सेक्टर-63 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती मौत को मात देने के इरादे से मोबाइल टावर के शिखर पर जा बैठी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। आसमान में युवती और जमीन पर पुलिस: सेक्टर-63 बना अखाड़ा।

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नोएडा

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Pooja Gite

Apr 30, 2026

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Noida High Voltage Drama: गुरुवार की सुबह नोएडा का सेक्टर-63 जे-ब्लॉक किसी फिल्मी सीन में तब्दील हो गया। मूल रूप से महाराजगंज की रहने वाली एक युवती, जो फिलहाल चोटपुर गांव में रह रही थी, अचानक एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जैसे ही लोगों की नजर टावर की ऊंचाई पर पड़ी, इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन युवती टस से मस होने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती नीचे नहीं उतरी। नीचे खड़ी भीड़ और पुलिस प्रशासन की सांसें तब तक अटकी रहीं, जब तक कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से उसे उतारने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ।

नौकरी छूटी और मां ने डांटा

जांच में सामने आया कि यह सारा हंगामा महज एक डांट का नतीजा था। युवती पिछले तीन साल से नोएडा की एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी नौकरी छूट गई थी। इसी बात को लेकर घर में मां से अनबन हुई और मां की डांट युवती को इतनी नागवार गुजरी कि उसने सीधे टावर का रुख कर लिया। मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह ने उसे इस खतरनाक कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद परिजन बेहद परेशान नजर आए। मां अपनी बेटी को नीचे आने के लिए लगातार पुकारती रही। आसपास के लोग भी युवती को समझाने की कोशिश करते रहे। घटना के बाद युवती को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया गया और उसे मानसिक रूप से शांत कराने के प्रयास किए गए।

अब हो रही है काउंसलिंग

युवती को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने पहले काफी मान-मनौव्वल की, लेकिन नाकामयाब रहने पर फायर यूनिट को बुलाया गया। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद सावधानी से युवती को नीचे लाया गया। पुलिस के मुताबिक, युवती गहरे मानसिक तनाव में लग रही है। फिलहाल उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और विशेषज्ञ उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि वह दोबारा ऐसा आत्मघाती कदम न उठाए।

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Published on:

30 Apr 2026 03:11 pm

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