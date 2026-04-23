सड़क पर बिखरी लाशें और फटे सिर: देख कांप गई रूह, महराजगंज में पति-पत्नी और मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत

Maharajganj Accident News Today: महराजगंज जिले में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थाना कोठीभार क्षेत्र के पकड़ी भारतखंड निवासी नौशाद अपनी पत्नी सलेहा और 7 महीने की बेटी शहजादी को बाइक से अस्पताल लेकर जा रहे थे। बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण परिवार जल्द से जल्द इलाज के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई।