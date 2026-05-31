संदिग्ध अमेरिकी को महाराजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते था भागने के फिराक में

Suspected US citizen arrested in Maharajganj: महाराजगंज पुलिस ने अमेरिक गरिक को गिरफ्तार किया है जो संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा था। महाराजगंज पुलिस की पूछताछ में संदिग्ध अमेरिकी ने बताया कि वह टूरिस्ट वीजा पर आया था लेकिन वापस नहीं जा सका। सोनौली बॉर्डर पार करके नेपाल जाने के फिराक में था। लेकिन पैसे खत्म होने के कारण बस ड्राइवर ने रास्ते में ही उतार दिया। अमेरिकी नागरिक के गिरफ्तार होने की खबर मिलते इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट ने अमेरिकी नागरिक से पूछताछ की। महाराजगंज पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। घटना फरेंदा क्षेत्र का है। ‌